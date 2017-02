Pojednávanie o kauze výbuchu na štadióne Slovana odročili na máj

Na snímke delová rana. Foto: TASR - Ivan Kríž Foto: TASR - Ivan Kríž

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - V kauze Tomáša P., ktorý je obžalovaný z toho, že v auguste 2013 hodil počas futbalového zápasu medzi Slovanom Bratislava a MFK Ružomberok do sektora ružomberských fanúšikov silný delobuch, ani dnes sudkyňa Okresného súdu Bratislava III verdikt nevyniesla.Okresný súd Bratislava III odročil hlavné pojednávanie na 4. mája tohto roku pre nemožnosť prehratia videozáznamu. TASR informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Na poslednom hlavnom pojednávaní, ktoré bolo koncom októbra 2016, sudkyňa vypočula jedného svedka - znalca a čítali sa listinné dôkazy.Výbuch profesionálnej pyrotechniky Delová rana 75 mm, ktorá je predajná len na špeciálne povolenie, rozmetala vtedy dve sedadlá a zranila deväť ľudí, vrátane dvoch detí. Súd doteraz vypočul desiatky svedkov - usporiadateľov, poškodených a fanúšikov z oboch táborov.Incident sa stal 18. augusta 2013 na štadióne na bratislavských Pasienkoch. Tomáša P. stíhajú od novembra 2013, istý čas strávil vo vyšetrovacej väzbe. V roku 2014 na polícii tvrdil, že zapálenú delovú ranu mu niekto dal do ruky a on ju hodil do sektora ružomberských fanúšikov. Vtedy vraj nevedel, čo to je.K činu sa vraj priznal len preto, aby zapadol do istej partie fanúšikov a mohol s nimi ísť na zápasy v zahraničí. Pred súdom už tvrdí, že je nevinný. "povedal na pojednávaní v roku 2014. Za všeobecné ohrozenie mu hrozí desať- až 15-ročné väzenie.