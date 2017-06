Pojednávanie o tragédii v poliklinike v Humennom pokračuje

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Humenné 6. júna (TASR) – Na Okresnom súde (OS) v Humennom pokračovalo dnes pojednávanie s obžalovaným Petrom S., ktorý sa v minulosti staral o výťahy v humenskej poliklinike, kde v roku 2013 po páde do výťahovej šachty zomrelo dieťa. Na súd sa nedostavil. Jeho obhajca predložil súhlas, že hlavné pojednávanie môže pokračovať v jeho neprítomnosti.Na súde dnes vypovedali dvaja svedkovia a súdny znalec z odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podľa jeho slov došlo v tomto prípade k zlyhaniu zabezpečovacieho zariadenia na výťahu, ktoré sa dalo zistiť bežnou skúškou. Spôsobilá osoba ho mala, ako tvrdí, objaviť a do jeho odstránenia výťah odstaviť. Ako ďalej uviedol, podobnú chybu zaregistroval pri svojich kontrolných úkonoch raz pred zhruba 30 rokmi. Výrobnú chybu vylúčil. Tú, naopak, pripustil vo svojej odbornej svedeckej výpovedi technický inšpektor, ktorý okrem svojvoľného rozladenia zabezpečovacieho systému nevylúčil aj samovoľný pohyb výťahu. Obhajca obžalovaného informoval, že v prípade sú rozpory, ktoré je potrebné rozobrať.dodal. Prokurátor a obhajca obžalovaného trvajú na výsluchu ďalších dvoch svedkýň, hlavné pojednávanie preto odročili na september.Obžalovanému OS v Humennom uložil ešte v decembri 2015 podmienečný trest. Odsúdil ho pre trestný čin usmrtenia na odňatie slobody vo výmere dva roky s tým, že výkon tohto trestu mu odložil na trojročnú skúšobnú dobu. Zároveň mu uložil aj trest zákazu činnosti vykonávať revíziu technických zariadení. Obžalovaný, ako aj prokurátor, podali voči rozhodnutiu odvolanie. Senát Krajského súdu v Prešove v októbri minulého roka zrušil v celom rozsahu rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na prerokovanie a rozhodnutie.Tragický prípad sa stal v októbri 2013. Šimon, ktorý mal rok a osem mesiacov, spadol do výťahovej šachty zo šiesteho poschodia v budove polikliniky. Pri vystupovaní sa výťah nečakane pohol a dieťa v kočíku sa pri vyťahovaní z výťahu prepadlo do šachty. Ťažkým zraneniam ešte v ten istý deň chlapček podľahol.