Pojednávanie v pozemkovej kauze Veľký Slavkov odročili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 20. júna (TASR) – Pojednávanie v pozemkovej kauze Veľký Slavkov, ktoré sa malo konať vo štvrtok (21.6.) na Okresnom súde v Prešove, odročili. Súd sa mal zaoberať zmarenými investíciami cyperskej firmy Ermanno Trade and Invest Limited pod Vysokými Tatrami.uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.Prípad sa týka sporu cyperskej spoločnosti Ermanno Trade and Invest Limited so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Na základe posudku znalca Milana Polončáka v roku 2010 popradský súd neprávoplatne priznal schránkovej firme 60 miliónov eur ako ušlý zisk.Podľa vtedajšieho rozsudku SPF najskôr súhlasil s prevodom pozemkov vo Veľkom Slavkove, neskôr ich podstatnú časť previedol na tretie osoby. Firme AR park, ktorá na nich chcela postaviť rekreačnú zónu, tým údajne vznikla škoda v spomínanej výške. Pohľadávku neskôr previedla na spoločnosť Ermanno Trade and Invest Limited. Cyperská firma podala na SPF žaloby za zmarenú investíciu s uplatnením si náhrady vo výške približne 100 miliónov eur.Na Okresnom súde v Prešove sa malo pojednávať v jednej z celkovo troch žalôb za desiatky miliónov eur.