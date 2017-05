Poklepaním kameňa odštartovali výstavbu diaľničného obchvatu Prešova

Na snímke druhá zľava primátorka Prešova Andrea Turčanová, tretí zľava predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, štvrtý zľava I. viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Málik, štvrtý sprava minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a druhý sprava generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin počas slávnostného poklepania základného kameňa stavby D1 Prešov západ – Prešov juh v Prešove 30. mája 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 30. mája (TASR) – Slávnostným poklopaním kameňa dnes minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, zhotoviteľov stavby a zástupcov kraja a mesta symbolicky odštartovali výstavbu diaľničného úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh. Postaví ho Združenie D1 Prešov, ktoré tvorí konzorcium firiem Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia. Práce potrvajú štyri roky a podľa zmluvy diaľničný úsek bude dokončený do 30. júna 2021. Tým sa výrazne skráti cesta do Košíc.Diaľničný úsek bude dlhý takmer osem kilometrov, na trase bude 18 mostov, dvojrúrový tunel dlhý vyše dva kilometre, 17 vetiev križovatiek a šesť kilometrov protihlukových stien. V rámci stavby bude zrekonštruované a výrazne rozšírené stredisko správy a údržby. Súčasťou stavby sú dve veľké mimoúrovňové križovatky. Úsek sa začína v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na už fungujúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ. Pokračuje v blízkosti obytnej zóny, nasleduje tunel a napojí sa na kruhovú križovatku pri ZVL pred obcou Haniska na diaľničný úsek smerom na Košice.Minister dopravy uviedol, že vlády prichádzajú, vlády odchádzajú, ale cesta ostane.uviedol minister. Ďalej dodal, že semafor z diaľničného úseku, ktorým sa napája cesta na vstupe do Prešova, odstránia stavbári v júli alebo v auguste. Ubezpečil, že prioritou vlády je tiež čo najrýchlejšie začať s výstavbou severného obchvatu Prešova – úsekom rýchlostnej cesty R4.Intenzita premávky je v tomto úseku okolo 20.000 vozidiel denne. Po dokončení stavby sa odkloní celá tranzitná doprava z mesta Prešov na tento obchvat. Križovatka Prešov, západ slúži na prepojenie diaľnice D1 s komunikačným systémom mesta Prešov. Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút oproti pôvodnej trase cez mesto.Stavba za vyše 356 miliónov eur sa dlho odsúvala pre jej údajné predraženie. Nakoniec sa zainteresované strany dohodli na úspore 15 miliónov eur. Generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály uviedol, že to určite nepôjde na úkor kvality, úspory dosiahne stavebné konzorcium znížením vlastného zisku a zmenou technických riešení.uviedol Šinály. Začiatok výstavby odhaduje na september. Ambíciou konzorcia je postaviť diaľničný úsek načas a kvalitne.Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík povedal, že za posledné štyri roky sa veľa urobilo s prípravou D1 aj R4. Oznámil, že 15. júla by mala Slovenská správa ciest otvoriť kruhovú križovatku a privádzač na diaľnicu pri ZVL.Projekt bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, spolufinancovanie je zaistené prostredníctvom štátneho rozpočtu.