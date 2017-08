Pokles dolára podporil ceny ropy.Cena Brentu stúpla vysoko nad 52 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. augusta (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli zhruba o 3 %, pričom cena Brentu vyskočila výrazne nad 52 USD za barel (159 litrov). Ropné trhy tak zareagovali na posilnenie akciových trhov a naopak, oslabenie kurzu dolára. Čo sa však týka vývoja za celý týždeň, v obidvoch prípadoch ceny ropy smerujú k poklesu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 19.08 h SELČ o 1,60 USD (3,14 %) na 52,63 USD (44,83 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa zvýšila o 1,32 USD (2,80 %) na 48,41 USD za barel.Za celý týždeň však s veľkou pravdepodobnosťou zaznamenajú Brent aj WTI pokles, keďže týždenný vývoj výrazne ovplyvnili informácie z predchádzajúcich dní. Na ceny zatlačili najmä správy o raste produkcie v USA a slabší dopyt po rope zo strany Číny.(1 EUR = 1,1740 USD)