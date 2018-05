Pokles nezamestnanosti spôsobil plošný rast miezd aj zmenu benefitov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Rekordne nízka nezamestnanosť spôsobila na Slovensku plošný rast miezd, ale aj výrazné zmeny na poli zamestnaneckých benefitov. Ukázal to prieskum personálnej spoločnosti Grafton Slovakia, ktorý zrealizovala počas prvého polroka tohto roka.skonštatoval manažér spoločnosti Miroslav Garaj.V tomto roku by na trhu práce mal nastať nový fenomén, ktorým bude dorovnávanie úrovne miezd medzi jednotlivými zamestnávateľmi v rámci regiónu.predpokladá Garaj.Nedostatok voľných pracovných síl pritom vplýva aj na dodržiavanie termínov a prijímanie nových zákaziek. Mnoho zamestnávateľov je tak nútených hľadať zdroje pracovnej sily mimo domáceho trhu. Firmy budú v tomto roku nútené investovať viac do lojality svojich zamestnancov.Prieskum ukázal aj aktuálne trendy v jednotlivých sektoroch. V oblasti IT firmy hľadajú ľudí kontinuálne, pričom najväčší nedostatok pracovníkov je badateľný v oblasti vývoja softvéru. Cudzinci sú v tejto oblastí vítaní aj bez znalosti slovenského jazyka, pričom firmy sa bijú aj o absolventov či študentov pred dokončením štúdia.Najkritickejší nedostatok pracovníkov hlásia firmy z výrobného segmentu. Firmy sa totiž musia popasovať aj s vysokou fluktuáciou zamestnancov. Šancu tak dostávajú aj čerství absolventi. V oblasti inžinieringu a výroby aktuálne chýba 40.000 ľudí, pričom len 15.000 chýba v automobilovom priemysle.Veľký rozmach na Slovensku zažíva odvetvie nákupu a logistiky. Firmy tak viac investujú do spokojnosti zamestnancov, preto pristupujú k zvyšovaniu miezd a prehodnocujú ponuku benefitov.V oblasti stavebníctva a realít najviac ľudí chýba v Bratislave. Priemerná mzda v tomto segmente vzrástla o 6 %. S rastúcimi objednávkami pritom podľa personalistov bude rásť aj dopyt po ľuďoch. Viaceré príležitosti tak môžu mať absolventi, ktorí by mohli nájsť uplatnenie ako realitný konzultant, projektový manažér, prípravár či architekt.Prieskum sa uskutočnil aj v oblasti bankovníctva a finančných služieb. V tomto sektore zažíva rozmach najmä online svet. Banky musia vytvárať nové IT oddelenia, rastie dopyt po odborníkoch na bezpečnosť. Ukázalo sa však, že jazykové znalosti uchádzačov v tomto sektore stále nie sú dostatočné. Spomalilo sa aj tempo rastu miezd v porovnaní s minulým rokom. Zamestnávatelia sa snažia zaujať najmä balíčkami benefitov.Čoraz väčší vplyv technológií je citeľný aj v oblasti obchodu, retailu a marketingu. Záujemcovia o prácu v tejto oblasti by mali mať aj analytické schopnosti a technologické zručnosti. Rastie záujem o uchádzačov, ktorí dokážu spravovať sociálne médiá, organizovať interné a externé podujatia, ale aj nastaviť celkovú marketingovú komunikáciu.V oblasti personalistiky sa zase zvýšil dopyt po skúsených lovcoch talentov. Pre kandidátov v personalistike je veľmi dôležitá povesť spoločnosti a jej postavenie na trhu.