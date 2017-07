Pokles obchodu s EÚ môže tvrdo zasiahnuť britskú ekonomiku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aberdeen 11. júla (TASR) - Výrazné zníženie obchodnej výmeny medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou po brexite, by mohlo tvrdo zasiahnuť britskú ekonomiku. Prinútilo by ju totiž vyrábať tovar, ktorý v súčasnosti dováža, a zvýšiť tak náklady. Uviedol to dnes viceguvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Ben Broadbent vo svojom prejave v škótskom Aberdeene.Nespomenul pritom ani slovom úrokové sadzby BoE a ich vyhliadky.Upozornil však, že značné obmedzenie obchodu s Európou by prinútilo Spojené kráľovstvo prestať produkovať mnohé veci, v ktorých je dobré, a preto ich vyvážalo do EÚ, a sústrediť sa na tie, ktoré dovážalo, aj za cenu relatívne nižšej kvality.Zmeny v exporte od služieb, predovšetkým finančných, k tovarom, povedú k zníženiu príjmov Spojeného kráľovstva a zvyšovaniu nákladov, najmä na potraviny a stroje, povedal Broadbent. Dodal, že to isté by platilo aj pre EÚ, ale v menšom rozsahu." povedal Broadbent.Experti pritom s napätím vyčkávali na jeho prejav, dúfali, že v ňom nájdu aspoň jeho postoj k menovej politike BoE. Najmenej traja z ôsmich členov Rady pre menovú politiku sú údajne za zvýšenie úrokových sadzieb.Z trojice týchto "" Ian McCafferty a Michael Saunders už v júni hlasovali za zvýšenie úrokov. Andrew Haldane odhalil svoje stanovisko až neskôr.Guvernér BoE Mark Carney tiež naznačil, že bude možno potrebné zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu a BoE o tom začne diskutovať v budúcnosti.