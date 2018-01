Pokles vojenských záloh môže Slovensko riešiť aj povinným odvodom

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš počas rokovania 85. schôdze vlády Slovenskej republiky v Bratislave 24. januára 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. januára (TASR) – Výrazný pokles počtu vojakov v zálohe by mohlo Slovensko riešiť nielen na princípe dobrovoľnosti, ale aj povinným vykonaním odvodu registrovaných bojaschopných mužov. Vyplýva to z koncepcie mobilizácie Ozbrojených síl SR, ktorú dnes schválila bezpečnostná rada a vláda.Materiál prerokovali ministri v utajenom režime, jeho predkladateľ minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nechcel informovať o detailoch.ozrejmil. Podstatu koncepcie vysvetlil rezort v tlačovej správe.Rieši výrazný pokles počtu vojakov v zálohe. Gajdoš vláde predložil dva varianty riešenia poklesu tvorby záloh, ktorý je výrazný po skončení povinnej vojenskej služby. Prvý je založený na princípe dobrovoľnosti, druhý na princípe povinnosti.V prvom prípade rezort obrany podľa hovorkyne Danky Capákovej počíta s tvorbou záloh na princípe dobrovoľnosti. V praxi to znamená, že zálohy budú i naďalej vytvárané občanmi, ktorí skončia služobný pomer profesionálneho vojaka, služobný pomer v ozbrojených zboroch a záchranných zboroch a občanmi, ktorí vykonali základný vojenský výcvik v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy.ozrejmila Capáková.V tomto prípade bude potrebné rozhodnutím prezidenta na návrh vlády vykonať odvod registrovaných občanov a následne s nimi vykonať povinnú vojenskú prípravu. Podľa Capákovej ale nejde o obnovenie povinnej vojenskej služby.doplnila Capáková s tým, že na Slovensku je v súčasnosti 518.000 vojakov v zálohe a 450.000 registrovaných občanov.