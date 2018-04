Pokles zásob v USA posunul ceny ropy na najvyššiu úroveň za 3,5 roka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 19. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli na najvyššiu hodnotu za takmer 3,5 roka, keď ich nahor potiahli informácie o poklese zásob komodity v USA a o tom, že Saudská Arábia by bola spokojná s vyššími cenami.Americké ministerstvo energetiky v stredu (18.4.) oznámilo, že zásoby ropy v USA v týždni do 13. apríla klesli o 1,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Údaje ministerstva sú tak v súlade s odhadom Amerického ropného inštitútu (API), ktorý svoj odhad zverejnil deň predtým a uviedol, že zásoby ropy klesli približne o 1 milión barelov.Navyše, podľa informácií agentúry Reuters by Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, bola spokojná s cenami ropy na úrovni 80 USD až 100 USD za barel. Cenu ropy okrem toho podporujú očakávania trhov, že Spojené štáty opätovne zavedú sankcie voči Iránu. To je tretí najväčší producent v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), takže sankcie by mohli ešte viac zasiahnuť do dodávok komodity z Blízkeho východu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni vzrástla do 7.43 h SELČ o 44 centov na 73,92 USD (59,67 eura) za barel. Počas obchodovania sa dostala na úroveň 74,02 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 27. novembra minulého roka.Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom sa zvýšila o 36 centov na 68,83 USD za barel. Krátko predtým vzrástla na 68,95 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 2. decembra 2014.(1 EUR = 1,2388 USD)