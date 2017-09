Pokračoval proces so zrejme najvyšším džihádistom z IS v Nemecku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Celle 27. septembra (TASR) - Mimoriadne bezpečnostné opatrenia sprevádzajú proces s Iračanom Ahmadom Abdulazizom Abdullahom A., ktorý je v Nemecku vnímaný pod prezývkou abú Walá ako zrejme najvyšší predstaviteľ džihádistov z Islamského štátu (IS) v spolkovej republike.Dejiskom tohto súdneho konania je od utorka Vrchný krajinský súd v Celle, proces prebieha v jeho prísne stráženom trakte, pričom hlavný obžalovaný, salafistický kazateľ a štyria ďalší islamisti-komplici sedia za nepriestrelným sklom.Muži vo veku 27-51 rokov, ktorých zhodne zadržali vlani v novembri v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko a odvtedy sú vo vyšetrovacej väzbe, čelia žalobe z náboru dobrovoľníkov pre IS v priestoroch mešity v Hildesheime.Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).Ako je známe, Nemecký islamský kruh Hildesheim, kde abú Walá vystupoval s radikálnymi islamistickými kázňami, nemecké úrady medzičasom postavili mimo zákon.Obžalovaným hrozí v prípade potvrdenia viny súdom až desať rokov za mrežami.V procese, ktorý potrvá najmenej do januára 2018, by malo vypovedať okolo 70 svedkov. Už prví z nich obžalovaným riadne priťažili.Ako dnes na súde vyhlásil šéfvyšetrovateľ Krajinského kriminálneho úradu zo Severného Porýnia-Vestfálska, sieť okolo salafistického kazateľa pripravovala útoky na zariadenia polície. Predmetné rozhovory prebiehali v mešite medzičasom zakázaného Nemeckého islamského kruhu Hildesheim, dodal.