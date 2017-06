Pokračovanie Top Gunu dostalo názov Top Gun: Maverick

Top Gun

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Pokračovanie akčného filmu Top Gun (1986) dostalo názov Top Gun: Maverick. Informáciu potvrdil herec Tom Cruise, ktorý si v novinke zopakuje rolu pilota amerických vzdušných síl Mavericka."Nebude sa volať Top Gun 2, ale Top Gun: Maverick. Nechcel som číslo, nepotrebujete ho," povedal v rozhovore pre Access Hollywood a dodal, že pokračovanie bude mať určité podobnosti s prvou snímkou. Päťdesiatštyriročný rodák z mesta Syracuse v štáte New York nedávno vyhlásil, že s nakrúcaním plánujú začať na budúci rok.Na pokračovaní spomínanej snímky filmári pracujú už niekoľko rokov. Pôvodne sa mal novinky ujať režisér prvého filmu Tony Scott, ktorý však v roku 2012 zomrel. Producent Jerry Bruckheimer o rok neskôr potvrdil, že aj napriek jeho úmrtiu budú s projektom pokračovať. V roku 2014 sa s filmom spájal Justin Marks, ktorý sa mal postarať o scenár. Cruise vlani prezradil, že sa s Bruckheimerom o filme znova bavili a "snažili sa ho vyriešiť."sleduje mladého pilota amerických vzdušných síl Petea 'Mavericka' Mitchella (Cruise), ktorý sa so svojím kolegom, navigátorom Nickom 'Goose' Bradshawom (Anthony Edwards), dostal do školy pre elitných vojenských pilotov Top Gun. Snímka sa zameriava na Maverickov vzťah s inštruktorkou Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), jeho snahu byť čo najlepším pilotom, prekonávanie osobnej krízy po nehode pri skúšobnom lete či pravdu o smrti jeho otca. V snímke si zahrali aj Val Kilmer, Tim Robbins, Tom Skerritt či Meg Ryan.Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com a archívu agentúry SITA.