Pokračovanie ustanovujúcej schôdze parlamentu v Kosove bolo chaotické

Priština 3. augusta (TASR) - Aj popoludňajšie pokračovanie ustanovujúceho zasadania kosovského parlamentu, ktorého 120 poslancov zložilo dnes slávnostnú prísahu, malo chaotický priebeh.Poslanci volebnej koalície PAN, ktorá zvíťazila v júnových parlamentných voľbách, sa do rokovacej siene nedostavili. Pochybnosti, či tento subjekt je schopný získať v zákonodarnom zbore majoritu, sa tak ešte zväčšili.Poslanci PAN zdôvodnili neúčasť na popoludňajšom rokovaní protestom voči rozhodnutiu úradujúceho šéfa parlamentu Adema Mikullciho, ktorý predpoludním ustanovujúce zasadanie zákonodarného zboru vyhlásil za ukončené. Stalo sa tak po tom, čo návrh z dielne PAN na vyhlásenie dvojhodinovej prestávky na poradu klubov nezískal potrebnú väčšinu hlasov.Jediným kandidátom na post predsedu kosovského parlamentu zostáva špičkový predstaviteľ PAN Kadri Veseli.Niekdajší veliteľ Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) Ramush Haradinaj, ktorý je predpokladaným kandidátom PAN na post premiéra, zatiaľ nedostal oficiálne poverenie na zostavenie vládneho kabinetu. Muž, ktorého napokon Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) so sídlom v Haagu oslobodil pred piatimi rokmi spod žaloby z vojnových zločinov, bol už kosovským premiérom v období od decembra 2004 do marca 2005.Rokovanie zákonodarcov v Prištine dnes odročili na piatok 10.00 h.