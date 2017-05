Pokračuje hlavné pojednávanie v prípade nástenkového tendra

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 14. mája (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil hlavné pojednávanie v prípade tzv. nástenkového tendra na štyri dni budúceho týždňa - od pondelka (15.5.) do štvrtka (18.5.). O termínoch informuje ŠTS na svojej internetovej stránke.Na doteraz vykonaných pojednávaniach súd okrem iného vypočúval obžalovaných, resp. čítal zápisnice z ich výpovedí z prípravného konania a vypočúval svedkov.V kauze figuruje spolu päť obžalovaných, medzi nimi aj dvaja bývalí ministri za SNS Marián J. a Igor Š.Marián J. v apríli pred súdom vypovedal, avšak na mnohé skutočnosti si už nespomínal. Odmietol však, že by spáchal akýkoľvek trestný čin. K oznamu o tendri, ktorý mal byť zverejnený v uzavretej chodbe ministerstva, uviedol, že túto informáciu sa dozvedel z novín.Igor Š. vypovedať odmietol, na súde tak prečítali jeho výpoveď pred policajným vyšetrovateľom.uviedol v minulosti. Podľa jeho slov sa žiadneho trestného činu nedopustil.dodal.Prokurátor podal v tomto prípade obžalobu pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa či zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri v hodnote 120 miliónov eur iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli dvaja ministri zo Slovenskej národnej strany Marián J. a neskôr jeho nástupca Igor Š.Po prepuknutí kauzy štát podozrivú zmluvu zrušil. Vo vreckách dvoch súkromných firiem však malo skončiť viac ako 12 miliónov eur, ktoré Brusel Slovensku odmietol preplatiť. Podľa informácií, ktoré zazneli na súde, mohol byť čistý zisk firiem viac ako tri milióny eur.