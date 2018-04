Pokračujú rokovania o spore medzi Macedónskom a Gréckom

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. apríla (TASR) - Rokovania o vyriešení dlhoročného sporu o názve Macedónska pokračujú v stredu vo Viedni. Zúčastnia sa na nich šéfovia diplomacií Macedónska a Grécka - Nikola Dimitrov a Nikos Kotzias -, ako aj osobitný sprostredkovateľ OSN Matthew Nimetz.Predchádzajúce kolo rokovaní v rovnakom formáte bolo vo Viedni ešte 30. marca, uviedol macedónsky denník Nova Makedonija. Dimitrov a Kotzias sa medzitým stretli aj na bilaterálnom rokovaní v Ochride 12. apríla.Kotzias pre grécky rozhlas povedal, že do júlového summitu NATO k dohode dospieť nebude možné. Eurokomisár Johannes Hahn, naopak, v utorok vyhlásil, že vyriešenie otázky medzi Gréckom a Macedónskom očakáva počas nasledujúcich dní.Macedónsky premiér v reakcii na Hahnove vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii vyjadril pochybnosti, či nasledujúce dva týždne môžu priniesť vyriešenie sporu o názve.povedal Zaev.Macedónsky premiér v súvislosti s pozvánkou do NATO poznamenal, že tú Macedónsko dostane automaticky, píše Nova Makedonija.Grécke ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na Hahnove vyjadrenia eurokomisára upozornilo, aby neposkytoval nesprávny dojem o rokovaniach, ktorým,, a prestal ichSpor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom rovnomenného severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Spor blokuje členstvo Macedónska v NATO i EÚ.Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.