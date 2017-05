Pokus M. Klusa upraviť odmeňovanie obecných komisárov neprešiel

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) - Súčasný spôsob odmeňovania členov obecných komisií sa meniť nebude. Plénum NR SR dnes totiž nepodporilo návrh novely zákona o obecnom zriadení od Martina Klusa (SaS), ktorý mal dať na jednu úroveň komisárov, ktorí sú miestnymi poslancami a členov komisie, ktorí v zastupiteľstve nie sú.argumentoval Klus. Jeho novela to mala zmeniť s tým, že zásady odmeňovania poslancov by určovalo obecné zastupiteľstvo. Malo pritom platiť pravidlo, že členovia komisií, ktorí nie sú poslancami, by mali nárok na odmenu podľa rovnakých zásad, ako členovia komisií, ktorí sú poslancami.Obecné zastupiteľstvo tiež malo mať právo rozhodnúť, že členstvo v obecnej komisii je čestnou funkciou bez nároku na odmenu. Vtedy by však boli bez nároku na odmenu všetci členovia komisií, a to bez ohľadu na to, či sú poslancami, alebo nie.