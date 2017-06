Pokus o nekalý nábor poistencov zaznamenala aj poisťovňa Union

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. júna (TASR) - Aj súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) už zaznamenala pokus o nekalý nábor poistencov. Na nelegálne praktiky minulý týždeň upozorňovala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.Union ZP dostala podnet od jej poistenky, ktorej mali telefonovať podvodníci v oblasti poisťovníctvapovedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Poistenci, ktorých niekto prepoistí bez ich vedomia či na základe zavádzajúcich informácií, prípadne zmenili svoje rozhodnutie, môžu späť vziať prihlášku. Platí to aj v prípade, ak ju podpísali. Môžu tak urobiť bez udania dôvodu, a to do konca septembra v novej zdravotnej poisťovni.