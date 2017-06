Pokuta Googlu do rozpočtu EÚ: Suma je vyššia ako príspevky veľa štátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. júna (TASR) - Príjem z pokuty vo výške 2,42 miliardy eur, ktorú Európska komisia (EK) udelila spoločnosti Google, pôjde do rozpočtu Európskej únie (EÚ). Táto suma je vyššia ako rozpočtové príspevky zhruba dvoch tretín členských štátov. Google už avizoval, že zvažuje odvolanie proti pokute. No ak ju bude musieť zaplatiť, bude to nielen rekordný peňažný trest, ale aj "pekný" jednorazový príjem pre EÚ.Z údajov EÚ za rok 2015 vyplýva, že sankcia vo výške 2,42 miliardy eur by bola v skutočnosti oveľa väčšia ako ročné príspevky až 18 štátov EÚ do rozpočtu bloku.Ale ešte je skoro na to, aby v Bruseli uvoľnili zátky na šampanskom. Nikoho asi neprekvapí, že materská spoločnosť Google - Alphabet Inc. s rozhodnutím EK, ktorá dohliada na hospodársku súťaž v Únii, nesúhlasí. Očakáva sa, že sa proti nemu odvolá. Celý proces tak môže trvať niekoľko rokov, kým padne konečný verdikt.Akákoľvek pokuta, či pre Google alebo iné spoločnosti, ktoré porušili pravidlá EÚ, ide priamo do rozpočtu bloku. Vzhľadom na to, že rozpočet EÚ bol v roku 2016 na úrovni približne 150 miliárd eur, sa pokuta pre Google rovná približne 1,6 % celkových príjmov EÚ.Rozpočet EÚ je veľmi zložitý. Príspevky členských štátov sú jedným z elementov rozpočtu. Mnohé štáty v konečnom dôsledku dostávajú z Bruselu späť viac peňazí, než mu posielajú, čím sa stávajú čistými príjemcami.Príjem z pokuty, ak ju Google po odvolaní bude musieť zaplatiť, tak pomôže znížiť členským štátom príspevky do rozpočtu. Tieto redukcie sa rozložia pomerne. Inými slovami, najväčšiu kompenzáciu získa Nemecko, ako najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ.Je však dôležité mať na pamäti, že kolísanie rozpočtových výpočtov by mohlo účinnevplyv zníženia príspevku v danom roku (po konečnom verdikte) pre jednotlivé členské štáty, uviedol Jacob Funk Kierkegaard z Peterson Institute of International Economics vo Washingtone, ktorému sa nepáči, že EK využíva pokuty na posilnenie svojho rozpočtu.EÚ v rámci svojich rozpočtových pravidiel nezahŕňa príjmy z pokút do výpočtov, pokiaľ existuje možnosť, že by rozhodnutie mohlo byť zrušené. EÚ uložila v roku 2015 za porušenie zákona o hospodárskej súťaži pokuty 38 podnikom v celkovej výške 364 miliónov eur. Tie, ktoré neboli predmetom sporov, ako aj príjmy z predchádzajúcich pokút, ktoré boli potvrdené, dosiahli v roku 2015 celkovo 1,4 miliardy eur, uviedla Európska komisia.