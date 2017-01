Pokute za priestupok sa sudcovia nevyhnú disciplinárnym konaním

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) – Sudcovia sa už nebudú môcť vyhnúť pokute za dopravný priestupok miernejším disciplinárnym konaním. Postarať sa chce o to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. To navrhuje, aby v prípade spáchania priestupkov sudcovia už neboli disciplinárne zodpovední. Možnosť dvojakého postihu ruší v rámci balíka zmien v sudcovských kódexoch, ktorý predstavilo 10. januára a v súčasnosti je v pripomienkovaní.Rezort navrhuje odobrať disciplinárnym senátom pôsobnosť prejednávať priestupky sudcov. Tú by mali mať už len orgány na to oprávnené v zmysle priestupkového zákona. Má sa tak odstrániť podľa neho „nežiadúca dvojkoľajnosť“.vysvetlil rezort v dôvodovej správe.Za dopravný priestupok môže dostať sudca od policajtov pokutu, avšak ak by sa prejednal v disciplinárnom konaní, prichádza podľa ministerstva do úvahy aj situácia, kedy by bolo sudcovi za spáchanie priestupku uložené iba napomenutie. Finančnej sankcii by sa tak vyhol. Dokonca nie je ani automaticky isté, že disciplinárne konanie musí byť iniciované a sudca môže skončiť aj celkom bez trestu.Optimálna však podľa ministerstva nie je ani opačná situácia, kedy by bol sudca ochotný zaplatiť pokutu orgánu prejednávajúcemu priestupok, avšak tento by priestupok postúpil disciplinárnemu senátu. Výsledkom disciplinárneho konania by mohlo byť disciplinárne opatrenie, ktoré je neprimerane prísnejšie. Dvojkoľajnosť navyše zapríčiňuje aj to, že prejednanie priestupku sa môže stať zbytočne zdĺhavým procesom, dopĺňa ministerstvo.O priestupkovú imunitu prišli sudcovia spolu s poslancami Národnej rady SR, prezidentom SR a príslušníkmi bezpečnostných zložiek v roku 2012. V navrhovanej novele sudcovských zákonov rieši ministerstvo spravodlivosti predovšetkým tri základné okruhy: výberové konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Balík má byť pokračovaním v zefektívňovaní súdnictva a zlepšovaní prístupu k spravodlivosti.