Pokutovanie firiem za čiernu prácu ich dodávateľov by sa mohlo zrušiť

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR možno odstránia zo zákona o nelegálnej práci ustanovenie, ktoré umožňuje pokutovať podnikateľa za to, že jeho dodávateľ niekoho nelegálne zamestnáva. Ak by sa tak naozaj stalo, zrušil by sa Byrokratický nezmysel roka 2016.Návrh na odstránenie tohto ustanovenia zo zákona o nelegálnej práci predložila parlamentu trojica opozičných poslancov za SaS Ondrej Dostál, Peter Osuský a Jana Kiššová. O posunutí návrhu do druhého čítania malo dnes rozhodnúť plénum hlasovaním.Jeden z predkladateľov novely Dostál však požiadal, aby parlament o právnej norme rozhodoval až na marcovej schôdzi. Koaliční poslanci mu totiž podľa jeho slov avizovali, že si vedia predstaviť podporu tomuto návrhu. Potrebujú však o tom ešte hovoriť vo svojich poslaneckých kluboch a tiež na ministerstve.Takéto pokutovanie podnikateľov sa podľa SaS schválilo v roku 2015 a účinnosť nadobudlo v roku 2016. V ankete Byrokratický nezmysel roka 2016 sa umiestnilo na prvom mieste a jeho zrušenie by tak podľa liberálov malo pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. V zákone je totiž ustanovená objektívna zodpovednosť podnikateľov ako odberateľov za nelegálne zamestnávanie ich dodávateľmi.