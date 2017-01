Pokutu za neskoré prihlásenie zamestnanca do poisťovne zrejme zrušia

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. januára (TASR) – Dvojtisícová pokuta pre zamestnávateľov za neskoré prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) by sa mala zrušiť. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) totiž prisľúbil v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike, že sa bude v priebehu tohto roka zaoberať aj touto témou.K takémuto kroku ho v diskusii vyzval jeho oponent, opozičný poslanec a bývalý minister práce Jozef Mihál (SaS). "apeloval Mihál.Ak niekto podľa neho vôbec neprihlási zamestnanca do Sociálnej poisťovne, nech pokutu dostane.doplnil.Richter pripustil, že toto môže byť skôr administratívna chyba napríklad účtovníčky. "V tomto kalendárnom roku je naplánovaná v legislatívnom pláne úloh novela zákona, ktorou chceme riešiť aj túto problematiku," avizoval šéf rezortu práce.Pripúšťa, že niekedy prax ukáže, že štát je v niektorých opatreniach príliš prísny a nemusí hneď ísť o čiernu prácu, ale len o zábudlivosť pracovníka.odpovedal minister Mihálovi. Ten mu poďakoval a vzal ho za slovo. Verí, že ak sa do roka a do dňa opäť stretnú napríklad v tejto diskusnej relácii, budú to môcť zhodnotiť.