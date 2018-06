Pokuty dostal vysielateľ MAC TV a RTVS. Porušili aj ochranu maloletých

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila tri pokuty v celkovej výške viac ako 18.600 eur vysielateľovi MAC TV. Pokutu vo výške 5000 eur dostal vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.Prvú pokutu 7000 eur dostal vysielateľ MAC TV za programovú službu JOJ a JOJ Plus. Tie v odvysielanom programe ešte v decembri 2017 porušili zákon o ochrane maloletých za to, že program označili ako nevhodný pre divákov do 12 rokov, pre expresívne vyjadrovanie a násilné scény mal byť program nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. Za upútavku znázorňujúcu násilné scény opäť na programovej službe JOJ dostal vysielateľ pokutu 6638 eur. Tretiu pokutu vo výške 5000 eur dostal za programovú službu WAU a jej porušenie zákona týkajúceho sa technických požiadaviek na zvukovú zložku.Pokutu 5000 eur uložila Rada aj vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska. Jeho programová služba Jednotka mala porušiť zákon o ochrane maloletých v súvislosti s viacerými odvysielanými upútavkami.RVR zároveň uložila štyri sankcie v podobe upozornenia na porušenie zákona a začala sedem správnych konaní. Taktiež na svojom stredajšom zasadnutí chválila zmenu licencie vysielateľovi C.S.M. group, s.r.o.