Pokuty za neplatné či chýbajúce STK a EK majú klesnúť

Bratislava 7. septembra (TASR) - Pokuty za neplatné alebo chýbajúce emisné či technické kontroly sa majú znížiť. Zároveň sa liberalizuje trh so sieťou staníc technických a emisných kontrol. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách z dielne ministerstva dopravy, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2017, pričom ustanovenia týkajúce sa zníženia pokút majú navrhnutú účinnosť od 1. apríla 2018, vzhľadom na potrebné úpravy informačných systémov.Čo sa týka pokuty za chýbajúcu či neplatnú emisnú alebo technickú kontrolu, vodičovi hrozí v súčasnosti v obidvoch prípadoch vo výške 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny z tejto pokuty, považuje sa za uhradenú.Teraz ministerstvo v novele zákona prináša zmenu v tom, že ak si majiteľ auta dodatočne splní túto svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, táto sankcia sa bude považovať za uhradenú.odôvodnila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.Pripomenula, že od januára 2016 je spustený aj jednotný informačný systém cestnej dopravy, prostredníctvom ktorého si môžu všetci motoristi nastaviť notifikáciu, ktorá ich vopred upozorní na blížiaci sa termín technickej a emisnej kontroly.Liberalizácia trhu so stanicami technickej kontroly a emisnej kontroly má umožniť to, aby si takúto stanicu mohol založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by tak po novom nemalo limitovať počet staníc kontroly, ako je tomu v súčasnosti. Momentálne totiž počet staníc technickej kontroly určuje ministerstvo pre každý okres. Od novinky si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly.