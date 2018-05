Pokuty za neplatnú či chýbajúcu emisnú a technickú kontrolu klesnú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Pokuty za neplatné či chýbajúce emisné a technické kontroly od 20. mája klesnú. Ak majiteľ auta s takouto pokutou absolvuje do 15 dní danú technickú či emisnú kontrolu a zaplatí tretinu z tejto sankcie, bude sa považovať za uhradenú.Majiteľ auta si tak môže znížiť pokutu zo 165 eur na 55 eur. Do platnosti totiž vstúpi nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády.Motoristi budú mať podľa neho možnosti absolvovať tieto kontroly od 20. mája ešte otvorenejšie, pretože sieť staníc technických a emisných kontrol by sa mala zvýšiť. Rezort dopravy čiastočne liberalizuje tento trh. K súčasným 143 staniciam môže po novom pribudnúť približne 40 staníc. Čakacie lehoty na kontroly by tak mali podľa rezortu klesnúť.dodal Érsek.Minister pritom pôvodne presadzoval úplnú liberalizáciu siete staníc technických a emisných kontrol. Nakoniec sa v parlamente schválila len čiastočná liberalizácia. Podľa Érseka čas ukáže, či budú v budúcnosti v tomto smere potrebné aj ďalšie zmeny zákona.Od 20. mája tak budú môcť záujemcovia podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Rezort dopravy však bude naďalej povoľovať vytvorenie nových staníc po splnení zákonných podmienok.dodala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.Od 20. mája 2018 bude zároveň na Slovensku povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo podľa ministerstva ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie.upozornila Ducká. Splnenie týchto kritérií bude podľa jej slov posudzovať technická služba overovania.