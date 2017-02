POLÁK: DZS je v podstate taxík pre chorých, ZZS je pojazdná ambulancia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 7. februára (TASR) - Pri obci Marcelová v okrese Komárno sa stala 1. februára dopravná nehoda sanitky Dopravnej zdravotnej služby (DZS), pri ktorej utrpeli zranenia štyria pacienti, z toho dvaja ťažké. V tejto súvislosti sme sa na tému bezpečnosti pacientov v sanitke porozprávali s prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) a zároveň konateľom Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMED, s.r.o., Komárno, Matejom Polákom.V prvom rade treba rozlíšiť sanitku Dopravnej zdravotnej služby a sanitku Záchrannej zdravotnej služby.vysvetlil Polák s tým, že AZZS združuje len poskytovateľov záchraniek.V bezpečnosti záchraniek a sanitiek Dopravnej zdravotnej služby sú rozdiely.vyjadril sa Polák. Nezriedka ide o bývalých vodičov špedičných služieb, kamionistov a taxikárov.Poskytovatelia ZZS prechádzajú prísnym výberom zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, pričom súčasťou kritérií výberu poskytovateľov ZZS je aj vozový park sanitiek.uviedol Polák. Zatiaľ čo na záchranky sú kladené vysoké nároky a sú pravidelne kontrolované po technickej, materiálnej, ako aj vzdelanostnej stránke samotnej posádky, na poskytovanie DZS postačuje voľná živnosť.Podľa jeho ďalších slov si hocikto môže zo dňa na deň otvoriť DZS, dokonca nemusí mať ani zdravotnícke vzdelanie.povedal Polák. Hoci nemá podrobné informácie o uvedenej nehode, neprekvapilo by ho, keby išlo práve o kombináciu starého auta a fatálneho zlyhania vodiča, ktorý má svoje najlepšie roky už za sebou.Svedkovia nehody uvádzali, že pacienti neboli pripútaní.pokračoval s tým, že by to len potvrdilo veľké rozdiely medzi poskytovateľmi ZZS a niektorými menšími poskytovateľmi DZS.Sanitky DZS nemôžu používať označenie "Záchranná zdravotná služba" a vyhradený znak ZZS. Mnohé DZS však používajú na označenie svojich vozidiel symbol takzvanej hviezdy života ("stredová časť vyhradeného znaku ZZS" - modrá hviezda), ktorá sa dá ľahko zameniť s vyhradeným znakom ZZS. Ak má sanitka nápis "Záchranná zdravotná služba", ide záchranku.