Poľana by v budúcnosti mala lákať oveľa viac návštevníkov

Na snímke Jánošíkova skala v biosférickej rezervácii Poľana. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 15. mája (TASR) - Aj keď samotný stred Slovenska, oblasť Poľany a jej blízkeho okolia, patria k miestam, ktoré doposiaľ odolávali všemožným zásahom človeka, pre neustále sa zvyšujúci záujem o pobyty v prírode a zatraktívnenie nášho historicky azda najznámejšieho pohoria, sa územie v budúcnosti musí aspoň čiastočne zmeniť. Hovoria o tom aj zámery Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO-BR).hovorí riaditeľka CHKO-BR Vladimíra Fabríciusová.Poľana by sa podľa jej slov mala v prvom rade vybudovať infraštruktúrou, ktorá bude ľahko dostupná. Na území by mali vyrásť aj vhodné atrakcie.prízvukuje.Vie si predstaviť, že ľudia, žijúci na Podpoľaní, by sa tak, ako je to v iných atraktívnych oblastiach cestovného ruchu, živili aspoň v sezóne turizmom.pripomenula.zdôraznila.CHKO-BR už podala alebo pripravuje podať niekoľko projektov, ktoré by naplnili ich zámery.uviedla Fabríciusová ďalej. Ocenila pritom doterajší prístup viacerých dôležitých subjektov, pôsobiacich v Podpoľaní.Medzi plánované atrakcie, ktoré by do regiónu pritiahli omnoho viac turistov, zaradila napríklad vybudovanie skanzenu ľudovej architektúry či turistický vláčik vedúci Hrochotskou dolinou.podotkla.V Detve by sa podľa nej mal oveľa viac a na rôznorodé podujatia využívať tamojší amfiteáter. V severnej časti Poľany si zase treba pripomenúť históriu baníctva a v neposlednom rade po neúspechu s povolením sa opäť pokúsiť o vybudovanie vyhliadkovej veže na Poľane.