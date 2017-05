Polanc vyhral 4. etapu Giro d'Italia, v celkovom poradí vedie Jungels

Slovinec Jan Polanc zo stajne SAE Team Emirates sa teší na pódiu z víťazstva vo štvrtej etape jubilejného stého ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia 9. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburčan Bob Jungels v ružovom tričku lídra po štvrtej etape jubilejného stého ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia 9. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 4. etapy (Cefalu - Etna, 181 km):



1. Jan Polanc (Slov./SAE Team Emirates) 4:55:58 h, 2. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +19 s, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +29, 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ), 5. Dario Cataldo (Tal./Astana), 6. Tom Dumoulin (Ho./Sunweb), 7. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors), 8. Adam Yates (V.Brit./Orica-Scott), 9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo), 10. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Jungels 19:41:56 h, 2. Thomas +6 s, 3. Yates +10, 4. Nibali, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R), 6. Nairo Quintana (Kol./Movistar), 7. Dumoulin, 8. Mollema, 9. Mikel Landa (Šp./Sky), 10. Pinot všetci rovnaký čas

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Etna 9. mája (TASR) - Víťazom utorňajšej štvrtej etapy jubilejného stého ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Slovinec Jan Polanc. Jazdec stajne SAE Team Emirates predviedol vynikajúci výkon, keď bol celý deň v úniku a nakoniec ovládol aj ťažké stúpanie na vrchol sopky Etna. Trať dlhú 181 km z mesta Cefalu zvládol za 4:55:58 hodiny. Na druhom mieste skončil so stratou 19 sekúnd Rus Ilnur Zakarin z Kaťuše a tretí bol Brit Geraint Thomas z tímu Sky (+29 s), ktorý si došpurtoval pre bonusové sekundy spomedzi hlavnej skupiny favoritov na celkový triumf.Pre dvadsaťpäťročného Polanca je to druhé etapové víťazstvo na Grand Tour, prvé dosiahol pred dvomi rokmi taktiež na talianskych cestách. "" povedal etapový víťaz, ktorý sa zároveň dostal na čelo súťaže vrchárov.Na čelo celkového poradia poskočil Luxemburčan Bob Jungels so šesťsekundovým náskokom pred Thomasom. Ďalší Brit Adam Yates zo stajne Orica stráca desať sekúnd.V úvode sa od pelotónu oddelila štvorica Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo), Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data), Jan Polanc (SAE Team Emirates) a Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo). Zakrátko sa ich náskok vyšplhal na päť minút a približne rovnakú hodnotu mal aj keď prišli na úpätie prvej z dvoch vrchárskych prémií dňa. Štvorica dobre spolupracovala a na vrchole Portella Femmina Morta viedli už o sedem minút. Na zjazde prišlo v pelotóne k niekoľkým pádom. Najhoršie skončil Alberto Losada z Kaťuše, ktorého ošetrovali lekári, no v pretekoch pokračoval. Už predtým však odstúpil Rohan Dennis z BMC, ktorý utrpel tvrdý pád ešte v nedeľňajšej tretej etape a po voľnom dni to chcel vyskúšať, no zranenia mu nedovolili pokračovať.Z čela pretekov postupne odpadol Afalaci a zostala tam len trojica. Kúsok pred výstupom na Etnu ostali vpredu už len dvaja - Polanc a Van Rensburg. Ich náskok bol 17 km pred cieľom stále cez štyri minúty, no to už sa cesta poriadne zdvíhala. V pelotóne medzitým prišlo k hromadnému pádu, do ktorého sa zaplietli napríklad Steven Kruijswijk či Ilnur Zakarin, obaja však pokračovali. Na čele už jazdil Polanc sám, päť km pred cieľom mal náskok dve minúty a nakoniec ho dotiahol do víťazného konca.Na pelotón v stredu čaká ďalšia sicílska etapa z Pedary do Messiny dlhá 159 km.