Poliaci protestovali proti plánom na začlenenie obcí do Varšavy

Centrum poľského mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 11. februára (TASR) - V centre Varšavy sa dnes konal protestný pochod proti plánom poľskej vlády rozšíriť hlavné mesto a začleniť doň 32 okolitých obcí. Ulicami mesta pochodovali s banermi a zástavami stovky odporcov tohto plánu.Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) argumentuje, že takýto krok by dopomohol k rozvoju vidieka tým, že by došlo k užšiemu prepojeniu obcí s Varšavou. Tá poskytuje v regióne viac pracovných miest, ako aj možností na vzdelanie a zábavu.Odporcovia tohto návrhu tvrdia, že opatrenie by miestne orgány pripravilo o rozhodovacie právomoci. Celý návrh je podľa nich pripravený tak, aby vláde pripravil pôdu na získanie kontroly nad Varšavou v regionálnych voľbách v roku 2018.Obyvatelia v hlavnom meste sú prevažne voličmi trhovo orientovanej najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO), vládnu stranu PiS naopak podporujú voliči na predmestiach a vidieku.Vládna strana sa napokon v dôsledku protestov a kritike rozhodla zmienený návrh predložiť na konzultácie s verejnosťou skôr, než o nej budú hlasovať poslanci v parlamente.