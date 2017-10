Poliaci sa na hraniciach modlili za mier; niektorí vnímali protiislams

Poľskí katolíci sa modlia na hraniciach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 7. októbra (TASR) - Poľskí katolíci sa dnes spoločne modlili s ružencami v rukách popri 3500 kilometrov dlhých hraniciach. Prosili Pannu Máriu a Boha o spásu Poľska i sveta. Toto národné podujatie malo podľa názoru mnohých ľudí protiislamské prvky, napísala tlačová agentúra AP.Nezvyčajné podujatiezorganizovali laickí katolíci, ale podporili ho aj predstavitelia poľskej rímskokatolíckej cirkvi, pričom sa na ňom zúčastnilo 320 farností z 22 diecéz.Modlitby sa konali na miestach od pobrežia Baltského mora na severe až po hory na južných hraniciach Poľska s Českom a Slovenskom a ďalej pozdĺž hranice krajiny. Poľsko má 38 miliónov obyvateľov, z ktorých 90 percent sa vyhlasuje za rímskokatolíkov.Organizátori uviedli, že podujatie bolo pripomenutím 100. výročia zjavenia v portugalskej Fátime, keď sa pred troma malými pastierikmi podľa ich vlastných slov objavila Panna Mária.Akcia bola však aj pripomenutím obrovskej námornej bitky pri Lepante v 16. storočí, keď kresťanská aliancia konajúca na želanie pápeža porazila v Iónskom mori flotilu Osmanskej ríše "a zachránila tým Európu pred islamizáciou", ako povedali organizátori.Organizátori trvali na tom, že dnešné modlitby neboli namierené proti žiadnej skupine ľudí, niektorí účastníci však uviedli medzi svojimi dôvodmi modlitieb aj obavy z islamu.Halina Kotarská (65) precestovala 230 kilometrov zo svojho bydliska v stredopoľskej obci Kwieciszewo, aby sa v modlitbe poďakovala za to, že jej 29-ročný syn Slawomir prežil tento rok vážnu dopravnú nehodu. Označila to za zázrak vykonaný Pannou Máriou.Dodala, že sa modlila aj za prežitie kresťanstva v Poľsku a Európe v období islamskej hrozby, ktorej čelí Západ.povedala.Popredný poľský odborník na xenofóbiu a extrémizmus Rafal Pankowski vnímal dnešné modlitby ako problematický prejav islamofóbie v čase silnejúcich protimoslimských nálad v Poľsku. Tento fenomén existuje v krajine napriek tomu, že sa v nej nachádza len nepatrný počet moslimov.povedal podľa agentúry AP Pankowski, ktorý riadi združenie" so sídlom vo Varšave.