Poliak Kubica plánuje plnohodnotný návrat do F1

Robert Kubica, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valencia 12. júna (TASR) - Poľský automobilový pretekár Robert Kubica plánuje plnohodnotný návrat do F1. Nedávno testoval monopost z roku 2012 vo Valencii, kde absolvoval zhustený program víkendu veľkej ceny.Pre Kubicu to bola prvá skúsenosť s formulou 1, odkedy jeho kariéru v kráľovnej motoršportu zastavili zranenia, ktoré utrpel pri havárii v rely začiatkom roka 2011.povedal 32-ročný Poliak pre Sky Sports.Tím Renault označil jeho test za jednorazovú záležitosť, no na základe Kubicovho výkonu je ochotný poskytnúť mu ďalšie príležitosti.