Poliak Marczynski vyhral 6. etapu Vuelty, na čele stále Froome

Britský cyklista Chris Froome je naďalej lídrom rebríčka. Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vila Real 24. augusta (TASR) - Poľský cyklista Tomasz Marczynski triumfoval vo štvrtkovej šiestej etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Lotto Soudal sa presadil v záverečnom špurte trojice a trať dlhú 204,4 km z Vila Real do Sagunta zvládol za 4:47:02 h. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Pawel Poljanski z Bora-Hansgrohe a tretí skončil Španiel Enric Mas z Quick-Stepu.Na čele celkového poradia sa udržal britský líder Chris Froome. Pretekár tímu Sky má 11-sekundový náskok pred druhým Kolumbijčanom Johanom Estebanom Chavesom (Orica-Scott) a tretiu priečku okupuje Ír Nicolas Roche z BMC s mankom +13 s.Organizátori si na pretekárov prichystali 204,4 km dlhú trať s piatymi horskými prémiami. Prvé štyri boli 3. kategórie, po záverečnej na Puerto del Garbí 2. kategórie nasledoval takmer 40 kilometrov dlhý zjazd do cieľa v meste Sagunt.Pretekári hneď od úvodu nastupovali do únikov. Po niekoľkých kilometroch sa odtrhla veľká 24-členná skupina, za ktorou sa vydalo 11 prenasledovateľov. Postupne sa sformovala jedna veľká skupina, ktorá mala po 80 km náskok asi 2:30 min. Pelotón ju však nechcel nechať odísť príliš ďaleko a tak na jeho čele pracovali tímy pre celkové poradie. Na výstupe na Puerto del Garbí sa vedúca skupina potrhala a začalo sa útočiť aj medzi favoritmi. Veľký kus práce odviedol Alberto Contador. Po prekonaní prémie ostali v úniku asi 20 jazdci, za nimi išli Contador s Froomom a Janom Polancom s približne minútovou stratou. Smolu mal Tejay Van Garderen, ktorý vo veľkej rýchlosti spadol, no opäť naskočil na bicykel a pokračoval.Na čele potom zostali už len Tomasz Marczynski, Enric Mas a Pawel Poljanski a ich únik vydržal až do konca. Z triumfu sa nakoniec tešil Marczynski, pre ktorého to bolo prvé etapové víťazstvo na piatej Grand Tour a zároveň najväčší úspech kariéry.