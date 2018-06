Poliakov zrazili kuriózne góly, Pazdan:To sa nevidí každý deň

Poľský hráč Grzegorz Krychowiak(vľavo) strieľa gól v zápase základnej H-skupiny MS 2018 vo futbale Poľsko - Senegal v Moskve 19. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. júna (TASR) - Pred štartom MS sa najväčšie šance na postup z H-skupiny dávali futbalistom Poľska a Kolumbie, ktorých do nej vyžrebovali z prvých dvoch košov. Obaja favoriti však vo svojich úvodných vystúpeniach sklamali a účinkovanie na šampionáte v Rusku začali prehrami 1:2, po ktorých sa zvýšili postupové vyhliadky Japoncov, respektíve Senegalu.Kolumbijčanovsituácia hneď v otváracích minútach zápasu s Japonskom, keď Carlos Sanchez rukou zastavil dorážku Šindžiho Kagawu, ktorá smerovala do odkrytej bránky. Juhoameričania pykali dvojnásobne - Sanchez videl od hlavného rozhodcu Skominu červenú kartu a nariadenú jedenástku s prehľadom zužitkoval Kagawa. Kolumbijčania síce dokázali vyrovnať po priamom kope Juana Quintera, ale víťazný gól ázijského tímu dal v 73. minúte Juja Osako.potvrdil trénerJose Pekerman.Riadnu dávku smoly mali aj Poliaci, ktorí dostali od Senegalu dva kuriózne góly. Najprv inkasovali v 37. minúte po vlastnom góle stopéra Thiaga Cioneka, ktorý nešťastne tečoval strelu Idrissu Gueyeho. Po hodine hry zvýšil náskok Senegalu M'Baye Niang po kikse súperovej obrany. Grzegorz Krychowiak v strede ihriska nepochopiteľne prihral dozadu, Jan Bednarek si s brankárom Wojciechom Szczesným neporozumeli, čo využil Niang, ktorý do opustenej bránky strelil svoj prvý reprezentačný gól. Poliaci už v závere iba skorigovali výsledok zásluhou Krychowiaka.čudoval sa obranca Michal Pazdan. Poliaci sa však nemôžu vyhovárať iba na smolu, proti Afričanom podali nevýrazný výkon.priznal Pazdan.pridal svoj názor Arkadiusz Milik.Pre Poliakov to bol. Brankár Szczesny sa hneval najmä po situácii predchádzajúcej druhému inkasovanému gólu. Rozhodca pustil Nianga po ošetrení do hry, ten vystihol spätnú prihrávku a skóroval.tešil sa Niang.uviedol tréner Senegalu Aliou Cisse.Senegalčania najbližšie nastúpia v nedeľu o 17.00 SELČ v Jekaterinburgu proti Japonsku. Poliakov čakajú v ten istý deň o 20.00 v Kazani Kolumbijčania.vyhlásil kouč Poľska Adam Nawalka.