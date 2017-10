Policajná naháňačka sa skončila vyskočením vodiča z auta za jazdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 17. októbra (TASR) – Unikajúci VW Golf prenasledovala v noci nadnes v Dunajskej Strede policajná hliadka. Jeho vodič bezohľadnou, riskantnou a nebezpečnou jazdou prechádzal cez križovatky, pričom vo vysokej rýchlosti ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Počas celej jazdy ignoroval výzvy polície na zastavenie, informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.Ako dodala, policajti chceli na začiatku skontrolovať posádku tohto vozidla, no vodič, keď zbadal policajné auto so zapnutým výstražným znamením a nápisom Stop, sa dal na útek. Darilo sa to až do obce Potônske Lúky, kde spolu s jedným spolujazdcom vyskočili z ešte idúceho auta. Vzadu sediaci muž a žena zostali v aute, nakoľko mali sťažené vystupovanie, lebo išlo o trojdverovú verziu.pokračovala hovorkyňa.Vodič (27) zo Zlatých Klasov-Rastíc, ktorému sa podarilo z miesta utiecť, má v súčasnosti uložený zákaz viesť motorové vozidlá.dodala Linkešová.