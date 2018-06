Policajt a konateľ firmy obvinení z korupcie zostávajú vo väzbe

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Policajt Martin S. a konateľ firmy Michal K. obvinení z korupcie zostávajú vo väzbe. Senát Najvyššieho súdu (NS) SR ich sťažnosť proti vzatiu do väzby zamietol.povedala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.O vzatí oboch mužov do väzby rozhodol v piatok (15.6.) sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Dôvodom bola obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov na slobode.Ďalšie dve obvinené osoby, Jána M., príslušníka národnej protikorupčnej jednotky a Martina A. prepustil zo zadržania, stíhať ich budú na slobode, čo potvrdil aj NS SR.Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala dvoch policajtov a dvoch civilistov v stredu 13. júna. Prípad má podľa medializovaných informácií súvisieť s firmou Vassal EKO a nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach.Vyšetrovateľ inšpekčnej služby vzniesol príslušníkovi národnej protikorupčnej jednotky obvinenie za pokračovací zločin prijímania úplatku. Policajt z okresného riaditeľstva okrem zločinu prijímania úplatku čelí aj obvineniu z prečinu ohrozovania dôvernej skutočnosti v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ostatní majú na krku obvinenie za pokračovací prečin podplácania.