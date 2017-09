Policajt spoznal zlodeja, ktorého zachytili kamery pri vlámaní

Snímka z pohostinstva po vlámaní, ktorú poskytol KR PZ v Trnave. Foto: TASR/ KR PZ v Trnave Foto: TASR/ KR PZ v Trnave

Drahovce 27. septembra (TASR) - Polícia vypátrala muža podozrivého z krádeže vlámaním do pohostinského zariadenia v obci Drahovce v okrese Piešťany. Muž v sobotu 23. septembra približne o 1.30 hodine rozbil sklo na vitríne, cez ktoré vošiel do zariadenia. Následne vypáčil stávkový terminál a výherný automat, odkiaľ vzal hotovosť. Prešiel za barový pult a z poličiek odcudzil tri fľaše s alkoholom, viacero škatuliek rôznych druhov cigariet a nealkoholické nápoje. Páchateľ spôsobil krádežou celkovú škodu za 1292 eur, poškodením zariadenia ďalších 615 eur, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.Muža, ktorého v priestore zariadenia zachytili kamery, spoznal jeden z príslušníkov polície. Deň po krádeži policajti zadržali podozrivého v jeho dome. Vyšetrovateľ na základe získaných dôkazov obvinil zo zločinu krádeže 42-ročného muža z Maduníc.povedala Kredatusová. V utorok 26. septembra, po rozhodnutí súdu, ho príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky eskortovali do výkonu väzby.