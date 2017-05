Policajt zastrelený na Champs-Elysées mal v Paríži posmrtný sobáš

Na nedatovanej snímke je francúzsky policajt Xavier Jugelé, ktorý prišiel o život vo štvrtok 20. apríla 2017 pri útoku na Champs-Elysées v centre Paríža. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. mája (TASR) - Za účasti francúzskeho exprezidenta Francoisa Hollandea a parížskej primátorky Anne Hidalgovej sa v utorok v Paríži konal posmrtný sobáš policajta Xaviera Jugelého, ktorý prišiel o život 20. apríla pri útoku na triede Champs-Élysées.Sobáš po smrti jedného zo snúbencov je vo Francúzsku možný za predpokladu, že sú na to vážne dôvody, uvádza sa na webovej stránke francúzskej vlády. Okrem toho zosnulá osoba musí za života nespochybniteľne prejaviť vôľu uzavrieť dané manželstvo. O sobášoch v takýchto prípadoch rozhoduje prezident republiky vydaním výnosu.Tento posmrtný sobáš sa konal v utorok na radnici 15. parížskeho obvodu, informoval na svojej webovej stránke denník Le Parisien, ktorý pripomenul, že dvojica pred časom uzavrela pakt občianskej solidarity, právne zakotvujúci spolužitie ľudí rovnakého pohlavia.Jugelé (37) prišiel o život len niekoľko dní pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku. Jeho vrah strieľal na policajné auto zaparkované pred tureckým kultúrnym inštitútom na triede Champs-Élysées. Jugelé sedel za volantom auta a pri útoku bol dvakrát zasiahnutý do hlavy.Ako pripomenula francúzska tlač, ako aktivista sa zasadzoval za práva homosexuálov. Jeho partner bol pozvaný do Elyzejského paláca ako hosť inaugurácie Hollandovho nástupcu, Emmanuela Macrona.