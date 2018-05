Policajti dostanú výslovné oprávnenie kontrolovať mládež, či nepila

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Štátni či mestskí policajti získajú od júla výslovné oprávnenie podrobiť mládež vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok, ak je dôvodné podozrenie, že ich požili. Novinku prináša novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.Zmena právnej normy odstráni praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu požívania alkoholických a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami. Doterajší zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov hovorí, že osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.tvrdili navrhovatelia Peter Antal (Most-Híd) a Peter Pamula (SNS).Takéto oprávnenie podľa nich neobsahuje ani zákon o PZ.uviedli koaliční členovia snemovne.Do zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov preto doplnili výslovné oprávnenie príslušníkov PZ, zamestnancov mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov, vyzvať maloletých a mladistvých na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Nebude to však možné urobiť kedykoľvek, ale len v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákazu, teda ak je dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo inú návykovú látku.