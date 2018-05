Policajti odhalili v Košiciach viacero vodičov pod vplyvom alkoholu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. mája (TASR) – Policajti od piatka (4.5.) do nedele (6.5.) odhalili štyroch vodičov, ktorí viedli vozidlá napriek zákazu, ako aj šoférov, ktorým namerali viac ako jedno promile alkoholu v dychu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.Košičan (31), ktorý mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, v nedeľu popoludní sedel za volantom fordu v smere od Rožňavy na Košice, pričom v zákrute dole Soroškou prešiel do protismeru, kde sa bočne zrazil s oprotiidúcim VW Passatom. Pri nehode nikto neutrpel zranenie.priblížila Mésarová.Policajti tiež odhalili v okresoch Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Michalovce štyroch vodičov, ktorí nafúkali nad jedno promile. Podľa hovorkyne boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia.skonštatovala Mésarová.doplnila.Polícia upozorňuje verejnosť, že alkohol za volant nepatrí.zdôraznila hovorkyňa.