Policajti sa sťahujú z Katalánska, odsun sa má zavŕšiť v sobotu

Ilustračná snímka

Barcelona 26. decembra (TASR) - Posily španielskej polície, ktoré vyslali do Katalánska pred tamojším októbrovým referendom o nezávislosti, sa v utorok začali postupne sťahovať z regiónu. Ich odsun by sa mal zavŕšiť do soboty 30. decembra, informoval v utorok na svojej webovej stránke katalánsky denník La Vanguardia.Túto správu potvrdil aj hovorca španielskeho ministerstva vnútra, ktorý však nespresnil, koľkých policajtov sa rozkaz na stiahnutie z Katalánska týka. Podľa denníka El País by mohlo ísť o 10.000 príslušníkov španielskej polície a občianskej gardy (Guardia civil).Pred referendom o nezávislosti Katalánska sa v médiách mnohých krajín sveta objavili zábery, ako španielska polícia zasahuje proti organizátorom plebiscitu a konfiškuje volebné lístky, urny či zoznamy voličov. V deň referenda - 1. októbra - sa zasa do médií dostali zábery na španielskych policajtov, ako pomerne brutálne zasahujú proti katalánskym voličom.Incidenty z 1. októbra si podľa lekárskych zdrojov vyžiadali najmenej 92 zranených. Katalánske úrady informovali až o 900 osobách, ktoré boli v dôsledku zásahu španielskej polície nútené vyhľadať lekársku pomoc.Týždeň po referende sa zástupca vlády v Madride pre Katalánsko ospravedlnil za konanie španielskej polície.Katalánsko má vlastný policajný zbor - Mossos d’Esquadra -, takže španielska polícia a občianska garda tam až do Madridom zakázaného referenda zohrávali len marginálnu rolu.Po tom, ako katalánsky parlament 27. októbra schválil jednostranné vyhlásenie nezávislosti od Španielska, je však región pod priamou správou Madridu.V rámci opatrení prijatých španielskou vládou došlo k rozpusteniu katalánskeho parlamentu, vypísaniu predčasných volieb a zosadeniu regionálnej vlády.Predčasné voľby sa konali 21. decembra, pričom strany podporujúce nezávislosť Katalánska v nich opäť získali absolútnu väčšinu parlamentných mandátov. Silný mandát však z volieb má aj liberálna strana Občania.Madrid ubezpečil, že jeho správa nad Katalánskom sa skončí hneď po tom, ako katalánsky parlament uvedie do úradu novú katalánsku exekutívu.