Policajti v USA chceli zatknúť nahého muža, namiesto omráčenia ho podpálili

MANITOWOC 19. júla - Pri zásahu v meste Manitowoc v americkom štáte Wisconsin policajti nedopatrením podpálili nahého muža. Policajnú hliadku privolali na ulicu, kde stál 32-ročný nahý muž a vyhrážal sa susedom, že im ublíži.Policajti podľa vlastných slov predpokladali, že je pod vplyvom drog a preto sa mu rozhodli nasadiť putá a naložiť ho do policajného auta. Keďže kládol odpor, jeden z dvojice policajtov použil paralyzér. Namiesto omráčenia však výtržníka nešťastnou zhodou okolností podpálil.Ako informuje agentúra Associated Press (AP), naháčovi začala horieť brada a ochlpenie na hrudi. Zatiaľ čo sa ho policajti snažili uhasiť, stihol ešte jednému z nich uštedriť úder do tváre.