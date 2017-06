Policajti zachránili mladej žene život v obci Košúty

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Galanta/Košúty 13. júna (TASR) – Galantskí policajti Marek Varga a Tomáš Czako zachránili život 21-ročnej žene v obci Košúty. Ide už o druhý takýto skutok tejto policajnej hliadky, koncom uplynulého roka vypátrali nezvestnú ženu. TASR o tom dnes informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.Hliadku vyslali v sobotu 10. júna približne o 03.30 h do Košútov na základe oznámenia, že mladá žena sa nachádza v ohrození života.uviedla Linkešová.Po otvorení sanitky sa dala mladá žena na útek, no policajti ju dostihli a odovzdali do rúk zdravotníkov.dodala hovorkyňa.