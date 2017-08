Policajti zachránili muža, ktorý chcel skočiť do Dunaja

Dunaj. FOTO TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 25. augusta (TASR) - Komárňanským policajtom sa podarilo zachrániť muža, ktorý vo štvrtok (24.8.) riskoval svoj život na moste do Dunaja. Policajnú hliadku upozornil vodič z Rumunska. Ten videl v strede mosta neznámeho muža, ktorý chcel pravdepodobne skočiť do vody.Keď na miesto prišli policajti, muž sa už nachádzal mimo zábradlia s roztiahnutými rukami a chystal sa skočiť do rieky.Policajti sa zachráneného muža snažili upokojiť.dodala Bruchterová.