Policajtom v Katalánsku nariadili vypratanie hlasovacích miestností

Balkóny vyzdobené katalánskymi a španielskymi zástavami na ulici v Barcelone 29. septembra 2017. V nedeľu 1. októbra sa v Barcelone uskutoční referendum o nezávislosti Katalánska. Foto: TASR Foto: TASR

Barcelona 29. septembra (TASR) - Katalánski policajti dostali od nadriadených rozkaz, aby vopred vypratali a uzavreli všetky hlasovacie miestnosti, v ktorých má v nedeľu prebehnúť referendum o vyhlásení nezávislosti od Španielska.Príslušné rozkazy rozoslal dnes formou interného obežníka hlavný veliteľ katalánskej polície Josep Lluís Trapero. Policajti majú podľa nich v nedeľu do 06.00 h vypratať a uzavrieť hlasovacie miestnosti po celom Katalánsku, aby zamedzili konaniu plánovaného referenda.V súlade s obežníkom by mali policajné hliadky doraziť do každej z 2315 referendových miestností a skonfiškovať pripravené hlasovacie lístky a urny. Miestnosti by mala následne uzavrieť, píše agentúra AP, ktorá mala možnosť do obežníka nahliadnuť.Zdôrazňuje sa v ňom, že príslušníci polície by pri uvedených zásahoch nemali používať obušky ani ďalšie donucovacie prostriedky. Silu smú použiť len na vyvedenie ľudí z volebných miestností, ak to bude potrebné.Trapero pripomenul, že nariadené opatrenia sú v súlade s rozhodnutím súdu, ktorý nariadil katalánskej polícii a ďalším bezpečnostným zložkám podniknúť kroky na prekazenie nezákonného plebiscitu.To, ako zareaguje na spomínané rozkazy 17.000 príslušníkov katalánskej polície, podľa agentúry AP rozhodne o tom, či sa referendum napokon uskutoční alebo nie.