Policajtov v Berlíne prepadol ozbrojenec, muži zákona ho postrelili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. apríla (TASR) - Streľba v Berlíne, informácie o ktorej dnes najskôr vydesili obyvateľov nemeckej metropoly, bola dôsledkom konania 27-ročného muža, rodáka z Mníchova, ktorý na parkovisku pred nemocnicou v štvrti Kreuzberg namieril pištoľ na policajnú hliadku.Policajti, ktorí predtým zasahovali v jednej z obchodných prevádzok nemocnice kvôli krádeži, sa s mužom predtým nestretli. Ich výzvy na zloženie zbrane však zmäteno hovoriaci ozbrojenec negoval a neustále mieril na policajtov, z ktorých jeden napokon použil služobnú zbraň a útočníka postrelil do dolnej končatiny.Ozbrojenca neodkladne previezli na chirurgiu, kde ho operovali, nenachádzal sa však v ohrození života.Aj nemecké médiá vrátane lokálnych berlínskych zatiaľ nepriniesli bližšie informácie o motíve činu, ani o identite útočníka s výnimkou poznámky, že pre políciu bol už známy pre ilegálne ozbrojovanie sa.Na mieste činu sa aj v skorých večerných hodinách nachádzalo podľa internetových vydaní denníkov Der Tagesspiegel a Berliner Zeitung osem policajných vozidiel a asi tri desiatky príslušníkov policajného zboru. Situácia v nemocnici sa však vracia už do normálu a postupne to bude možné povedať aj o jej okolí.