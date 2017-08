Polícia: Babiš sám a vedome riadil dotačný podvod s Bocianím hniezdom

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. augusta (TASR) - Predseda českého vládneho hnutia ANO Andrej Babiš by v prípade odsúdenia v kauze okolo farmy Bocianie hniezdo mohol stráviť vo väzení päť až desať rokov. Podľa zistení denníka Právo policajti v päťstranovej žiadosti o zbavenie imunity, zaslanej Poslaneckej snemovni, opísali priebeh údajného dotačného podvodu, v ktorom figurujú aj Babišovi príbuzní a spolupracovníci. Informoval o tom dnes spravodajský portál Novinky.cz.Babiš podľa polície riadil a koordinoval kroky týchto osôb, a to úplne vedome a s dokonalou znalosťou všetkých skutočností - s cieľom neoprávnene získať finančné prostriedky z dotácie programu nazvanéhona výstavbu farmy Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo). Medzi týmito osobami bola aj Babišova dcéra z prvého manželstva, jeho súčasná manželka a jej brat, napísal portál Novinky.cz.Uvedení sa údajne podieľali na účelovom skrytí identity osoby fakticky ovládajúcej firmu, ktorou mal byť práve Babiš, pričom nič nebráni ich trestnému stíhaniu.V žiadosti polície sa nachádzajú aj mená niekoľkých členov predstavenstva firmy ZZN Pelhřimov, ktorá farmu Bocianie hniezdo istý čas ovládala. Mali účelovo vyviesť danú spoločnosť s ručením obmedzeným z koncernu Agrofert, a to s úmyslom podvodom získať dotáciu. Agrofert patril do roku 2017 Babišovi, ten ho potom pre novelu zákona o konflikte záujmov previedol na dva zverenecké fondy.Trest päť až desať rokov väzenia sa udeľuje podľa trestného zákonníka za obzvlášť závažný trestný čin dotačného podvodu spáchaný formou účastníctva a za obzvlášť závažný zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za ktoré chce polícia Babiša stíhať.Podvod mal spočívať v tom, že dotáciu určenú malým a stredným podnikateľom čerpala v skutočnosti jeho obrovská firma Agrofert, ktorá by inak nemala šancu dotáciu získať. Policajti podľa informácií Práva v rámci preverovania vymerali spôsobenú škodu presne na halier: 49.997.443,36 českých korún.