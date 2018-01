Polícia chce viac chrániť chodcov na priechodoch, plánuje zmenu zákona

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Polícia plánuje legislatívne zmeny, aby viac chránila chodcov na priechodoch pre chodcov. Uviedol to viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel.povedal Ábel.Konkrétne to znamená, že chodec bude mať prednosť už vtedy, ak je zrejmé, že chce na priechod vstúpiť. Vodiči tak budú musieť pred priechodmi znížiť rýchlosť auta na takú úroveň, aby boli schopní svoje vozidlo zastaviť. Čiže, aj keď je v obci dovolená maximálna povolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, ak si to situácia vyžiada, budú jazdiť pomalšie.V minulom roku zomrelo na slovenských cestách 49 chodcov.upozornil Ábel.Polícia plánuje aj zmeny v prípade vodičov, ktorí nemajú dostatočnú prax a jazdia kratšiu dobu ako dva roky.informoval Ábel. Pokiaľ takýto vodič závažnejším spôsobom poruší zákon o cestnej premávke a pokiaľ sa u neho vyskytne recidíva, to znamená druhé porušenie zákona závažnejším spôsobom, polícia mu zadrží vodičský preukaz a bude musieť absolvovať aj preškolenie.