Polícia hľadá M. Balka z okresu Krupina, má nastúpiť do väzenia

Krupina 22. augusta (TASR) - Polícia pátra po 32-ročnom Miroslavovi Balkovi z okresu Krupina. Sudca Okresného súdu vo Zvolene vydal na neho príkaz na dodanie do výkonu trestu pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, Miroslav Balko neudržiava s rodinou žiadny kontakt a je predpoklad, že sa môže pohybovať v komunite bezdomovcov na presne nezistenom mieste.Polícia preto žiada občanov, ktorí by vedeli podať akékoľvek informácie o hľadanom mužovi, aby tak urobili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.