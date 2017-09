Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, vodič po zrážke ušiel

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 8. septembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej zrážky v Bratislave, vodič z miesta nehody ušiel. Ten v idúcom aute narazil do zaparkovaného vozidla.K nehode malo dôjsť medzi polnocou 24. augusta a 11.00 h 26. augusta na bratislavskej ulici Podháj blízko základnej školy (Karlova Ves).povedala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.Svedkovia zrážky by sa mali osobne prihlásiť na Odbore dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu so sídlom na Osvetovej ulici č. 4, môžu takisto zatelefonovať na číslo 09610 35 541 alebo kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158.