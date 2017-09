Polícia hľadá svedkov júlovej dopravnej nehody v Bratislave-Lamači

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasnení príčin dopravnej nehody, ktorá sa stala 15. júla v bratislavskom Lamači. Na Hodonínskej ulici, v blízkosti zastávky MHD s názvom Vrančovičova došlo v uvedený deň krátko pred 17.00 h k stretu osobného motorového vozidla zn. Škoda Octavia so 61-ročným cyklistom.informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Polícia vyzýva svedkov, ktorí boli v inkriminovanom čase v blízkosti miesta udalosti a svojimi informáciami by mohli objasniť okolnosti nehody, aby sa prihlásili telefonicky na číslach 09610 / 35 550, 0949 710 797, prípadne na bezplatnom čísle polície 158, alebo osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru.doplnil policajný hovorca.