Polícia hľadá svedkov nehody v Bratislave, auto zrazilo chodcu

Bratislava 13. októbra (TASR) - Policajti hľadajú svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok (12.10.) o 19.10 h na bratislavskej Ivánskej ceste, v smere do centra mesta. Auto tam zrazilo chodca mimo priechodu, museli ho preto previezť do nemocnice. Vozidlo následne nabúralo do semafora.Svedkov, ktorí by mohli prispieť k objasneniu nehody, polícia vyzýva, aby sa osobne prihlásili na odbore dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu na Osvetovej ulici č. 4 v Bratislave alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne tak urobili telefonicky na čísle 09610 32 557 alebo na bezplatnom čísle polície 158.TASR informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.