Polícia môže zakázať protestujúcim poľnohospodárom jazdu v Bratislave

Na snímke štart protestu farmárov 18. júna 2018 v Michalovciach. Farmári sa na svojich poľnohospodárskych strojoch rozhodli na protestnú jazdu z Michaloviec do Bratislavy, kde budú protestovať za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Foto: TASR - Roman Hanc Na snímke štart protestu farmárov 18. júna 2018 v Michalovciach. Farmári sa na svojich poľnohospodárskych strojoch rozhodli na protestnú jazdu z Michaloviec do Bratislavy, kde budú protestovať za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Foto: TASR - Roman Hanc

Prečítajte si: Farmári vyrazili na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy

Bratislava 18. júna (TASR) - Polícia neudelila poľnohospodárom výnimky na prejazd ich traktorov po diaľniciach a rýchlostných cestách v súvislosti s protestnou jazdou do Bratislavy. Uvádza sa to v stanovisku Prezídia Policajného zboru SR. V prípade, že prídu na traktoroch do hlavného mesta, je pripravená im určiť trasu alebo aj zakázať ďalšiu jazdu, ak to bude potrebné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.Polícia ešte minulý týždeň poľnohospodárom vysvetlila zákonné podmienky na udelenie výnimky na prejazd traktorov po diaľniciach a rýchlostných cestách, informuje v stanovisku. Takúto žiadosť musí podľa zákona podať majiteľ každého vozidla individuálne. "Do dnešného dňa to nebolo zo strany poľnohospodárov splnené, preto im polícia výnimku udeliť nemôže," konštatovalo policajné prezídium.Zdôraznilo, že presun takýchto strojov podlieha prísnym podmienkam, ktoré neboli splnené. Policajné prezídium tiež upozornilo poľnohospodárov na už teraz sťaženú situáciu najmä na bratislavských cestách, kde na viacerých miestach prebiehajú rekonštrukčné práce."Neorganizovaná prítomnosť traktorov by prispela k absolútnemu kolapsu dopravy, na čo by opäť doplatili vodiči motorových vozidiel, ktorí dochádzajú do Bratislavy za prácou a tiež kamióny prevážajúce potraviny podliehajúce skaze," obáva sa policajné prezídium.Poľnohospodárom neupiera, aby vyjadrili svoj názor zákonným spôsobom, treba však podľa neho zohľadniť všetky okolnosti, a to predovšetkým zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. "Ak napriek tomu poľnohospodári prídu na traktoroch do Bratislavy, polícia využije svoje zákonné oprávnenia a určí im trasu, resp. zakáže ďalšiu jazdu v prípade, ak to bude potrebné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," doplnilo policajné prezídium.Farmári vyrazili v pondelok ráno na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy, kde chcú upozorniť na svoje problémy. Po trase sa k nim majú na strojoch pridať aj ďalší protestujúci. Do hlavného mesta by mali doraziť v utorok (19.6.) približne o 19.00 h.